The Biblical Man

The Biblical Man

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Harry
1h

That is why we love our church so much…..

Calvary Chapel

Literally

Verse by verse

Chapter by chapter

Book by Book

When we get to the of Revelation, back to Genesis 1:1.

The whole council of the Word of God.

Keeping the main thing the main thing- Jesus!

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