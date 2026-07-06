The only light left in the world is always some guy’s flashlight.
𝙽𝚘𝚝 𝚖𝚊𝚗𝚢 𝚙𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝 𝚘𝚞𝚝 𝚠𝚊𝚗𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚊 𝚌𝚞𝚕𝚝 𝚖𝚎𝚖𝚋𝚎𝚛.
𝚃𝚑𝚎𝚢 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝 𝚘𝚞𝚝 𝚠𝚊𝚗𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚛𝚞𝚝𝚑.
𝚃𝚑𝚎𝚢’𝚛𝚎 𝚝𝚒𝚛𝚎𝚍 𝚘𝚏 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚘𝚏𝚝 stuff. 𝚃𝚒𝚛𝚎𝚍 𝚘𝚏 𝚙𝚊𝚜𝚝𝚘𝚛𝚜 𝚠𝚑𝚘 𝚍𝚘𝚍𝚐𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚑𝚊𝚛𝚍 𝚟𝚎𝚛𝚜𝚎𝚜. 𝚃𝚒𝚛𝚎𝚍 𝚘𝚏 𝚌𝚑𝚞𝚛𝚌𝚑𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚏𝚎𝚎𝚕 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝𝚛𝚢 𝚌𝚕𝚞𝚋𝚜 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚌𝚛𝚘𝚜𝚜𝚎𝚜 𝚘𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚊𝚕𝚕. 𝚂𝚘 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚐𝚘 𝚕𝚘𝚘𝚔𝚒𝚗𝚐.
𝙰𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎𝚢 𝚏𝚒𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚐𝚞𝚢.
𝚃𝚑𝚎 𝚘𝚗𝚎 𝚠𝚑𝚘 𝚜𝚊𝚢𝚜 𝚎𝚟𝚎𝚛𝚢𝚋𝚘𝚍𝚢 𝚎𝚕𝚜𝚎 𝚒𝚜 𝚋𝚕𝚒𝚗𝚍. 𝙴𝚟𝚎𝚛𝚢𝚋𝚘𝚍𝚢 𝚎𝚕𝚜𝚎 𝚒𝚜 𝚌𝚘𝚖𝚙𝚛𝚘𝚖𝚒𝚜𝚎𝚍. 𝙴𝚟𝚎𝚛𝚢𝚋𝚘𝚍𝚢 𝚎𝚕𝚜𝚎 𝚒𝚜 𝚕𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚙𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎 𝚜𝚝𝚛𝚊𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚝𝚘 𝚑𝚎𝚕𝚕. 𝙾𝚗𝚕𝚢 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚐𝚛𝚘𝚞𝚙. 𝙾𝚗𝚕𝚢 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚝𝚎𝚊𝚌𝚑𝚒𝚗𝚐. 𝙾𝚗𝚕𝚢 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚖𝚊𝚗 𝚑𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚕𝚎𝚏𝚝 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍.
𝙷𝚎 𝚍𝚘𝚎𝚜𝚗’𝚝 𝚜𝚊𝚢 “𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚎𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚢𝚘𝚞𝚛𝚜𝚎𝚕𝚏.” 𝙷𝚎 𝚜𝚊𝚢𝚜 “𝚕𝚎𝚝 𝚖𝚎 𝚝𝚎𝚕𝚕 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚖𝚎𝚊𝚗𝚜.” 𝙷𝚎 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚊𝚕𝚕𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚊𝚠. 𝙷𝚒𝚜 𝚟𝚎𝚛𝚜𝚒𝚘𝚗. 𝙷𝚒𝚜 𝚛𝚞𝚕𝚎𝚜. 𝙷𝚒𝚜 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚔𝚒𝚗𝚐𝚍𝚘𝚖 𝚠𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝𝚒𝚘𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚑𝚒𝚖 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚊𝚖𝚎 𝚊𝚜 𝚚𝚞𝚎𝚜𝚝𝚒𝚘𝚗𝚒𝚗𝚐 𝙶𝚘𝚍.
𝙽𝚎𝚡𝚝 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚢𝚘𝚞 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚢𝚘𝚞’𝚛𝚎 𝚗𝚘𝚝 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝙱𝚒𝚋𝚕𝚎 𝚊𝚗𝚢𝚖𝚘𝚛𝚎. 𝚈𝚘𝚞’𝚛𝚎 𝚛𝚎𝚊𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝙱𝚒𝚋𝚕𝚎 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚑𝚒𝚖. 𝚈𝚘𝚞 𝚚𝚞𝚘𝚝𝚎 𝚑𝚒𝚜 𝚎𝚡𝚙𝚕𝚊𝚗𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗𝚜 𝚕𝚘𝚞𝚍𝚎𝚛 𝚝𝚑𝚊𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚌𝚝𝚞𝚊𝚕 𝚝𝚎𝚡𝚝. 𝚈𝚘𝚞 𝚏𝚎𝚎𝚕 𝚐𝚞𝚒𝚕𝚝𝚢 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚢𝚘𝚞 𝚘𝚙𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚊𝚕𝚘𝚗𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐 𝚍𝚘𝚎𝚜𝚗’𝚝 𝚕𝚒𝚗𝚎 𝚞𝚙 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚑𝚎 𝚜𝚊𝚒𝚍. 𝚈𝚘𝚞 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚔 𝚖𝚊𝚢𝚋𝚎 𝚢𝚘𝚞’𝚛𝚎 𝚗𝚘𝚝 𝚊𝚕𝚕𝚘𝚠𝚎𝚍 𝚝𝚘 𝚞𝚗𝚍𝚎𝚛𝚜𝚝𝚊𝚗𝚍 𝚒𝚝 𝚠𝚒𝚝𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚑𝚒𝚜 𝚙𝚎𝚛𝚖𝚒𝚜𝚜𝚒𝚘𝚗.
𝚃𝚑𝚊𝚝’𝚜 𝚑𝚘𝚠 𝚒𝚝 𝚑𝚊𝚙𝚙𝚎𝚗𝚜.
𝙸𝚝 𝚍𝚘𝚎𝚜𝚗’𝚝 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚛𝚘𝚋𝚎𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝙺𝚘𝚘𝚕-𝙰𝚒𝚍. 𝙸𝚝 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝𝚜 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚊 𝚖𝚊𝚗 𝚠𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗𝚟𝚒𝚗𝚌𝚎𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚒𝚗𝚍𝚎𝚙𝚎𝚗𝚍𝚎𝚗𝚝 𝚝𝚑𝚘𝚞𝚐𝚑𝚝 𝚒𝚜 𝚍𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛𝚘𝚞𝚜 𝚊𝚗𝚍 𝚑𝚎 𝚒𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚘𝚗𝚕𝚢 𝚜𝚊𝚏𝚎 𝚙𝚊𝚒𝚛 𝚘𝚏 𝚑𝚊𝚗𝚍𝚜.
𝚃𝚑𝚎 𝙱𝚒𝚋𝚕𝚎 𝚍𝚘𝚎𝚜𝚗’𝚝 𝚙𝚕𝚊𝚢 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚐𝚊𝚖𝚎.
𝙸𝚝 𝚝𝚎𝚕𝚕𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚘 𝚜𝚎𝚊𝚛𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚌𝚛𝚒𝚙𝚝𝚞𝚛𝚎𝚜. 𝙸𝚝 𝚝𝚎𝚕𝚕𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚘 𝚙𝚛𝚘𝚟𝚎 𝚊𝚕𝚕 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜. 𝙸𝚝 𝚝𝚎𝚕𝚕𝚜 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚘 𝚜𝚝𝚞𝚍𝚢 𝚝𝚘 𝚜𝚑𝚘𝚠 𝚢𝚘𝚞𝚛𝚜𝚎𝚕𝚏 𝚊𝚙𝚙𝚛𝚘𝚟𝚎𝚍, 𝚊 𝚠𝚘𝚛𝚔𝚖𝚊𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚗𝚎𝚎𝚍𝚎𝚝𝚑 𝚗𝚘𝚝 𝚝𝚘 𝚋𝚎 𝚊𝚜𝚑𝚊𝚖𝚎𝚍, 𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝𝚕𝚢 𝚍𝚒𝚟𝚒𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚍 𝚘𝚏 𝚝𝚛𝚞𝚝𝚑.
𝙽𝚘𝚝 “𝚕𝚎𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚜𝚙𝚎𝚌𝚒𝚊𝚕 𝚐𝚞𝚢 𝚍𝚒𝚟𝚒𝚍𝚎 𝚒𝚝 𝚏𝚘𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚑𝚒𝚕𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚜𝚒𝚝 𝚝𝚑𝚎𝚛𝚎 𝚗𝚘𝚍𝚍𝚒𝚗𝚐.”
𝙸𝚏 𝚢𝚘𝚞 𝚊𝚌𝚝𝚞𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚠𝚊𝚗𝚝 𝚝𝚘 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝙱𝚒𝚋𝚕𝚎 𝚏𝚘𝚛 𝚢𝚘𝚞𝚛𝚜𝚎𝚕𝚏 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚎𝚊𝚍 𝚘𝚏 𝚐𝚎𝚝𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚕𝚘𝚠𝚕𝚢 𝚛𝚎𝚌𝚛𝚞𝚒𝚝𝚎𝚍 𝚒𝚗𝚝𝚘 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎 𝚎𝚕𝚜𝚎’𝚜 𝚙𝚛𝚒𝚟𝚊𝚝𝚎 𝚛𝚎𝚕𝚒𝚐𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚛𝚎𝚜𝚜𝚎𝚍 𝚞𝚙 𝚊𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚊𝚜𝚝 𝚛𝚎𝚖𝚗𝚊𝚗𝚝…
𝚃𝚑𝚎 𝚊𝚗𝚗𝚞𝚊𝚕 𝚜𝚞𝚋𝚜𝚌𝚛𝚒𝚙𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚝𝚘 𝙱𝚒𝚋𝚕𝚒𝚌𝚊𝚕 𝙼𝚊𝚗 𝚒𝚜 𝚗𝚘𝚛𝚖𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚜𝚒𝚡𝚝𝚢 𝚍𝚘𝚕𝚕𝚊𝚛𝚜.
𝚁𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚗𝚘𝚠 𝚒𝚝’𝚜 𝚝𝚠𝚎𝚗𝚝𝚢-𝚏𝚒𝚟𝚎 𝚙𝚎𝚛𝚌𝚎𝚗𝚝 𝚘𝚏𝚏. 𝚃𝚑𝚊𝚝’𝚜 𝚏𝚘𝚛𝚝𝚢-𝚏𝚒𝚟𝚎 𝚋𝚞𝚌𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚢𝚎𝚊𝚛.
𝚃𝚑𝚎 𝚙𝚛𝚒𝚌𝚎 𝚜𝚗𝚊𝚙𝚜 𝚋𝚊𝚌𝚔 𝚝𝚘 𝚏𝚞𝚕𝚕 𝚊𝚝 𝚖𝚒𝚍𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝.
𝚈𝚘𝚞 𝚐𝚎𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚑𝚘𝚕𝚎 𝚊𝚛𝚌𝚑𝚒𝚟𝚎. 𝚃𝚑𝚎 𝚙𝚘𝚜𝚝𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚖𝚊𝚔𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚘𝚙𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚘𝚘𝚔 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚎𝚊𝚍 𝚘𝚏 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚜𝚠𝚊𝚕𝚕𝚘𝚠𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚘𝚖𝚎𝚘𝚗𝚎 𝚎𝚕𝚜𝚎’𝚜 𝚟𝚎𝚛𝚜𝚒𝚘𝚗 𝚘𝚏 𝚒𝚝. 𝚃𝚑𝚎 𝚘𝚗𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚏𝚘𝚛𝚌𝚎 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚘 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚔 𝚒𝚗𝚜𝚝𝚎𝚊𝚍 𝚘𝚏 𝚓𝚞𝚜𝚝 𝚘𝚋𝚎𝚢. 𝙽𝚘 𝚐𝚊𝚝𝚎𝚔𝚎𝚎𝚙𝚎𝚛. 𝙽𝚘 “𝚘𝚗𝚕𝚢 𝚠𝚎 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚒𝚐𝚑𝚝” 𝚗𝚘𝚗𝚜𝚎𝚗𝚜𝚎. 𝙹𝚞𝚜𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚝𝚎𝚡𝚝 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚠𝚘𝚛𝚔.
𝚈𝚘𝚞 𝚌𝚊𝚗 𝚔𝚎𝚎𝚙 𝚕𝚎𝚝𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚘𝚖𝚎 𝚍𝚞𝚍𝚎 𝚝𝚎𝚕𝚕 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝙱𝚒𝚋𝚕𝚎 𝚜𝚊𝚢𝚜.
𝙾𝚛 𝚢𝚘𝚞 𝚌𝚊𝚗 𝚊𝚌𝚝𝚞𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚛𝚎𝚊𝚍 𝚒𝚝.
𝚈𝚘𝚞𝚛 𝚌𝚊𝚕𝚕.
𝙼𝚒𝚍𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝.
𝙰𝚍𝚊𝚖
𝙿.𝚂. 𝚃𝚑𝚎 𝙶𝚞𝚖𝚛𝚘𝚊𝚍 𝚜𝚊𝚕𝚎 𝚒𝚜 𝚜𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚘𝚙𝚎𝚗 𝚝𝚘𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝.
𝙾𝚙𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚕𝚊𝚗𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚖𝚊𝚝𝚌𝚑𝚎𝚜 𝚝𝚑𝚎 𝚏𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚒𝚗 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚑𝚘𝚞𝚜𝚎:
𝙱𝚒𝚋𝚕𝚎 𝚂𝚝𝚞𝚍𝚢:
𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚋𝚒𝚋𝚕𝚒𝚌𝚊𝚕𝚖𝚊𝚗.𝚐𝚞𝚖𝚛𝚘𝚊𝚍.𝚌𝚘𝚖/𝚕/𝚙𝚕𝚊𝚒𝚗-𝚋𝚒𝚋𝚕𝚎-𝟸
𝙼𝚊𝚛𝚛𝚒𝚊𝚐𝚎 & 𝙵𝚊𝚖𝚒𝚕𝚢:
𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚋𝚒𝚋𝚕𝚒𝚌𝚊𝚕𝚖𝚊𝚗.𝚐𝚞𝚖𝚛𝚘𝚊𝚍.𝚌𝚘𝚖/𝚕/𝚌𝚍𝚜𝚗𝚟
𝚂𝚙𝚒𝚛𝚒𝚝𝚞𝚊𝚕 𝙵𝚛𝚎𝚎𝚍𝚘𝚖:
𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚋𝚒𝚋𝚕𝚒𝚌𝚊𝚕𝚖𝚊𝚗.𝚐𝚞𝚖𝚛𝚘𝚊𝚍.𝚌𝚘𝚖/𝚕/𝚕𝚊𝚊𝚎𝚡𝚌
𝚂𝚝𝚊𝚛𝚝 𝙷𝚎𝚛𝚎:
𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚋𝚒𝚋𝚕𝚒𝚌𝚊𝚕𝚖𝚊𝚗.𝚐𝚞𝚖𝚛𝚘𝚊𝚍.𝚌𝚘𝚖/𝚕/𝚕𝚔𝚙𝚣𝚒
𝙵𝚞𝚕𝚕 𝚅𝚊𝚞𝚕𝚝: ( on sale as well)
𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚋𝚒𝚋𝚕𝚒𝚌𝚊𝚕𝚖𝚊𝚗.𝚐𝚞𝚖𝚛𝚘𝚊𝚍.𝚌𝚘𝚖/𝚕/𝚑𝚞𝚢𝚛𝚙
𝙵𝚛𝚎𝚎 𝚁𝚎𝚜𝚘𝚞𝚛𝚌𝚎𝚜:
𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚋𝚒𝚋𝚕𝚒𝚌𝚊𝚕𝚖𝚊𝚗.𝚐𝚞𝚖𝚛𝚘𝚊𝚍.𝚌𝚘𝚖/𝚕/𝚘𝚔𝚠𝚋𝚙𝚋
𝙵𝚞𝚕𝚕 𝚜𝚝𝚘𝚛𝚎:
𝚑𝚝𝚝𝚙𝚜://𝚋𝚒𝚋𝚕𝚒𝚌𝚊𝚕𝚖𝚊𝚗.𝚐𝚞𝚖𝚛𝚘𝚊𝚍.𝚌𝚘𝚖
𝙳𝚘 𝚗𝚘𝚝 𝚋𝚞𝚢 𝚠𝚑𝚊𝚝 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚗𝚘𝚝 𝚞𝚜𝚎.
𝙱𝚞𝚝 𝚒𝚏 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚙𝚘𝚜𝚝 𝚑𝚒𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝚗𝚎𝚛𝚟𝚎, 𝚜𝚝𝚘𝚙 𝚌𝚒𝚛𝚌𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚝.
That is why we love our church so much…..
Calvary Chapel
Literally
Verse by verse
Chapter by chapter
Book by Book
When we get to the of Revelation, back to Genesis 1:1.
The whole council of the Word of God.
Keeping the main thing the main thing- Jesus!