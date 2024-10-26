Joe Rogan and Jesus: How America's New Pulpit Exposes Our Greatest Spiritual Crisis
Yesterday, while 10 million people watched Donald Trump engage in unfiltered conversation
Even Joe Rogan got it right.
Yesterday, while 10 million people watched Donald Trump engage in unfiltered conversation, something bigger was happening: America's spiritual center was shifting again.
Not because of the interview's content.
But because it exposed how drastically we've changed where we seek truth.
You see, I remember church attendance.
The Sund…