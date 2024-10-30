10 Brutal Truths I Learned From a Man's Year in Prison
Hard lessons from hard places that soft men need to hear
Your grandfather understood hard environments.
Your father knew real danger.
You know Instagram.
A man recently spent a year in federal prison. His lessons expose our weakness:
Respect isn't optional anymore.
Not because it's polite.
Because it's survival.
In prison, men hold doors. Say "excuse me." Show deference. Not from weakness. From wisdom. Even moving another man's chair without asking can trigger violence. Modern men could learn from this primitive courtesy.
Our world drowns in opinions.
Prison drowns opinion-havers.
Nature always wins.
Outside, everyone feels entitled to their voice. Inside, silence keeps you breathing. Arguments aren't Twitter threads. They're blood debts.
Simple truth about race:
Prison sees it clearly
While we play pretend
Men organize by tribe. White, Black, Hispanic - each to their own. Not from hatred. From reality. Good men respect across lines. But no one pretends differences don't exist.